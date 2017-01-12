دعوات لترحيل مصانع دقيق السمك عن نواذيبو (صور)

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 كانون2/يناير 2017 22:02

الأخبار(نواذيبو) - طالب المئات من سكان العاصمة الاقتصادية نواذيبو الحكومة الموريتانية بترحيل مصانع دقيق السمك المعروفة محليا ب"موكا" عن قلب المدينة في أول تظاهرة تحسيسية حول تبعات انبعاث روائح دقيق السمك تعرفها المدينة.

وقال رئيس "أنقذو نواذيبو من التلوث" شباهي ولد الغيلاني إن قضية مصانع دقيق السمك وانبعاثاتها وتأثيرات ذالك صحيا على المواطنين بات محل اجماع بفعل مايترتب عليها من أضرار سلبية تعكر صفو الحياة ، واكتوى بها السكان وحولت حياتهم إلى جحيم حسب قوله.

وأعرب ولد الغيلاني عن أمله في أن يتم افتكاك السكان على مستوى المدينة من هذه المعاناة ويتم انصافهم بعد أن وصل الأمر درجة لاتطاق ، مشيرا إلى أن رسالة السكان هي ايجاد هواء نظيف خالي من الروائح الكريهة.

بدوره الناشط في المجال البيئي سيد محمد ولد الشيخ اعتبر أن السكان باتوا يعانون جراء توالي الإنبعاثات ، وإن الوقت حان من أجل أن يتم ترحيل المصانع عن قلب المدينة بعد أن تسببت في الكثير من المعاناة للسكان وأثرت على السياحة في المدينة حسب تعبيره.

وقال الناشط إن المصانع لم تحترم المعايير الموجودة في دفاتر الشروط والقاضية بأن لايكونوا في المدينة ، مشيرا إلى أن المعايير تشير إلى عدم السماح لهم بسكب النفايات في البحر وهو مالم يحترموه وفق قوله.

بدورهم الأطفال حضروا التظاهرة وهم يحملون أقنعة في رسالة منهم عن أن التنفس بات حلما.

وحمل الأطفال أقنعة لكي يعبروا على طريقتهم بأنهم تضرروا كثيرا من انبعاثات دقيق السمك.

بدوره الدكتور المختار ولد أمه أبرز المخاطر المترتبة على تلوث الهواء بفعل الروائح المنبعثة بفعل المصانع مشيرا إلى أن انعكاساتها سلبية على الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة حسب قوله.

وقدم المنظمون عريضة مطلبية مشتركة تضمنت 4 مطالب وفي مقدماتها ترحيل المصانع عن المدينة ، واشراك تشكيلات المجتمع المدني في أي اجراء لحلحلة القضية ، وفتح تحقيق جدي ومحايد بخصوص خليج الراحة.