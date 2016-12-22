وفاة 15 شخصا في بوركينافاسو بسبب حمى الضنك

تاريخ الإضافة: الإثنين, 05 كانون1/ديسمبر 2016 19:09

الأخبار (واغادوغو) ـ تسببت حمى الضنك ببوركينافاسو في وفاة 15 شخصا، فيما وصلت عدد حالات الكشف عن الإصابة بهذه الحمى في الفترة ما بين 05 أغسطس و 12 من نوفمبر 1061 حالة وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وتقول الحكومة البوركينية إنها تضاعف جهودها في مجال التحسيس، والحث على الكشف المبكر وتلقي العلاجات في سبيل القضاء على الداء الذي ظهرت أولى حالات الإصابة به قبل أشهر.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من تفاقم حالات الإصابة بحمى الضنك، وتدعو لتلافيها قبل أن تنتشر في مختلف أرجاء البلاد.