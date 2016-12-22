"تازيازت" ترفض عرض الحكومة لإنهاء الإضراب

تاريخ الإضافة: الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 14:25

نص الوثيقة التي ردت بها شركة تازيازت على عرض الحكومة (الأخبار)الأخبار (نواكشوط)- أكدت مصادر مطلعة لوكالة أنباء الأخبار المستقلة أن الرد المكتوب الذي تقدمت به شركة تازيازت موريتانيا من أجل إنهاء الإضراب الذي يخوضه عمالها منذ فترة قد اعترض على بعض النقاط التي جاءت في عرض الحكومة.

وحسب المصادر التي تحدثت للأخبار فإن الشركة مصرة على معاقبة العمال المضربين، وبذلك فهي ترفض الضمانة التي تقدم بها العرض الحكومي لصالح العمال، كما أنها حددت سقفا زمنيا لسريان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة السابقة يصل سنة فقط، وهو مايعني أنه إذا لم يتم استبدالها باتفاقية أخرى في هذه الفترة فستتضرر مصالح العمال وحقوقهم.

هذا إضافة إلى أن الشركة لم تحدد سقفا لبدء المفاوضات الجادة مع العمال والذي حدده العرض الحكومي بأسبوع بعد استئناف العمل وتحت إشراف مفتشية الشغل.

وقد اعتبر العمال رد الشركة تنصلا من جميع بنود الاتفاق ورفضا لتوقيف الإضراب الذي يحرصون على إنهائه وفق اتفاق واضح وبضمانات جدية.