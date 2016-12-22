تعادل مثير بين نواذيبو والكونكورد

تاريخ الإضافة: الجمعة, 08 نيسان/أبريل 2016 20:11

جانب من المباراة مساء اليوم في الملعب البلدي بمدينة نواذيبو (تصوير الأخبار) الأخبار(نواذيبو) - هيمن التعادل الإيجابي على مباراة القمة الكروية في الدوري الممتاز التى جمعت بين "أف س نواذيبو" و"الكونكورد" بهدف لمثله برسم الجولة 20 من الدوري في جولات الإياب.

وحافظ الفريقان على شباكهما بيضاء خلال شوط المباراة الأول وسط أفضلية نسبية للضيوف على حساب أصحاب الأرض الذين عانوا كثيرا في الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني تمكن المهاجم "ماما أنياس" من تسجيل الهدف الأول برأسية جميلة أشعلت الفرحة في الملعب البلدي ، ودفعت المدرب التونسي إلى فرحة هيسترية.

غير أن فرحته لم تدم طويلا حيث تمكن الضيوف من ادراك التعادل بعد أقل من 7 دقائق عن طريق المهاجم (7) لتشتعل المباراة من جديد.

وازدادت شدة المنافسة في الدقائق الأخيرة من المباراة والتى أرغم فيها الضيوف أصحاب الأرض على قبول التعادل.

وشكل التعادل خيبة أمل لدى الجماهير المناصرة للنادي البرتقالي والتى كان بإمكانها انتزاع النقاط الثلاث من أجل ضمان صدارة الدوري.