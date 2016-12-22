لقاء ثأري بين اسنيم والشرطة بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2015 22:01

الأخبار(نواذيبو) - تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى المواجهة الثأرية المرتقبة بين النادي المعدني(اسنيم) وضيفه من الشرطة الوطنية في المباراة التى سيحضنها الملعب البلدي بمدينة نواذيبو مساء الخميس.

النادي المعدني الذى يعاني هذه الفترة ولم يستعد بعد توازنه بعد الهزيمة الثقيلة أمام "تفرغ زينه" سيكون أمام اختبار صعب وهو يصارع لإنتزاع فوز هام من الضيوف.

وسيكون اللقاء اختبارا جديدا للجهاز الفني بعد سلسلة مباريات عجز فيها النادي عن تحقيق الفوز ، واكتفي بالتعادل وكاد أن يخسر فيها لولا براعة حارسه المتألق لكنه في مباراة الغد سيسعى إلى تجاوزها.

فيما يدخل نادي الشرطة المباراة وهو مزهو بتعادل هام من أمام حامل لقب الدوري الممتاز "تفرغ زينه" الأسبوع الماضي وسيبذل قصاري جهده في تكرار السناريو السنة الماضية حين أجهض حلم تتويج اسنيم بلقب البطولة.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وفي المقابل سيغادر متصدر الدوري نادي "أف س نواذيبو" إلى نواكشوط للعب مباراته هناك.