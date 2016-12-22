نواذيبو: توالي انقطاعات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة

تاريخ الإضافة: الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2015 12:35

الأخبار(نواذيبو) - توالت بشكل ملحوظ سلسلة انقطاعات التيار الكهربائي على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مستوى المدينة.

وهكذا انقطع الكهرباء يوم أمس عن أحياء واسعة لأزيد من 10 ساعات شملت بعض ساعات المساء وسط تفاقم معاناة المواطنين جراء قوة موجة الحر التى زاد من جدتها انقطاع الكهرباء.

وانقطع التيار الكهرباء صباح السبت عن أحياء كذلك من الساعة 11 زوالا إلى حد كتابة هذه الأسطر مما سيزيد من معاناة المواطنين.

وعرف شهر سبمتبر الماضي سلسلة انقطاعات متوالية هي الأكثر خلال السنة وسط حديث الحكومة عن تصدير الكهرباء ، ومطالبة المواطنين بتوفيره.

ويقول المواطنون إن توفير هذه الخدمة بات ملحا ، ولجأت بعض المحلات التجارية إلى اقتناء المولدات.