كسوات العيد لأيتام نواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2015 18:54

جانب من تقسيم كسوات العيد على أيتام نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - وزعت منظمة الرأفة والإحسان غير الحكومية 500 كسوة على أيتام العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وقالت رئيسة المنظمة خديجة بنت أحمد شل إن هذا التوزيع يندرج في إطار سعي جمعيتها الحثيث إلى رسم البسمة على شفاه الأيتام ، ومقاسمتهم فرحة العيد السعيد.

واعتبرت بنت أحمد شل في كلمة لها بالمناسبة أن جهود جمعيتها تنصب في خدمة هذه الشريحة الهامة من المجتمع ، والتى تتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل مساندتها ، وتقديم يد المساعدة لها.