الأخبار ترصد الاستعدادات لإنطلاقة الدوري الممتاز بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2015 09:08

الأخبار(نواذيبو) - تسابق الأندية الرياضية والعصبة الجهوية لكرة القدم على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو الزمن من أجل اكمال التحضيرات لانطلاقة الدوري الممتاز مساء السبت المقبل.

وهكذا شرعت العصبة الجهوية لكرة القدم في اجراء بعض الترميمات في الملعب البلدي العتيق ، وتركيب مقاعد في المنصة الرسمية أياما قبل انطلاق الدوري.

كما تم طلاء المنصات المكشوفة والتى لاتزال تصارع البقاء وصامدة في وجه عاديات الزمن ليكون نصيبها هذه السنة الطلاء بعد عقود من الإهمال.

غير أن السياج في الملعب البلدي لايزال في وضعية مزرية في الوقت الذى لم تبق سوى يومين على انطلاقة الدوري مما يجعل تأمين الطواقم المشرفة على المباريات محل أسئلة في ظل توقعات بإقبال كبير في المباراة الأولي التى ستجمع نادي "أف س نواذيبو" مع نادي لكصر.

بدورهما الغريمين التقليدين لكرة القدم على مستوى المدينة أكملا استعداداتهما ، ووضعا اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الجولة الأولي من الدوري الممتاز.

نادي "اسنيم" اختار ملعبه في كانصادو المطل على شاطئ البحر لإجراء حصصه التدريبية بعد أن جلب مدربه الجديد.

ويستعد نادي اسنيم للمغادرة يوم الخميس إلى العاصمة نواكشوط استعداد لخوض غمار أولي مبارياته في البطولة وسط امال بحصد اللقب بعد تضييعه بشكل غريب السنة الماضية.

وتقول

مصادر من النادي إن الأخير عزز صفوفه بنجوم جدد بغية الاستعداد للدوري من أبرزهم المهاجم "الشيباني" القادم من أف س نواذيبو.

أما نادي "أف س نواذيبو" فقد أنهى معسكره التدريبي بالمغرب ، وعاد إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

ويقول نائب رئيس النادي مولاي عبد الحنين إنهم أكملوا الاستعدادات ، وجلبوا مدربا تونسيا جديدا ، ولاعبين جدد بغية تعزيز صفوف النادي الطامح إلى إحراز البطولة هذه السنة.

وأضاف مولاي في تصريحات لوكالة الأخبار إن النادي بات جاهزا لمواجهة السبت المقبل على نيجيلة الملعب البلدي ، ويحدوه أمل كبير في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار.

وأعرب مولاي عن ثقة النادي في المدرب التونسي الجديد ، والمهاجمين الجدد وفي طليعتهم "مام نياس" و"عبد الله" الذين سيلتحقا بالنادي في حصصه التدريبية الأخيرة يوم الجمعة المقبل.

ويبدو أن الملعب البلدي العتيق تم تقسيمه إلى مساحات متعددة حيث تم تخصيص جزء منه كملعب لكرة القدم الحديدية فيما تم حجز مساحة أخري كملعب لكرة السلة فيما تم منح مساحة منه لبناء صالات رياضية لنادي"أف س نواذيبو".

اجراءات جديدة...

نائب رئيس أف س نواذيبو مولاي حنين أثناء حديثه للأخبار من الملعب البلدي (

تبدو نسخة الدوري الممتاز هذه السنة مغايرة تماما للسنوات الماضية حيث أن جدول المباريات ستتم إحالته إلى الحاكم لمعرفته ، وزيادة أعداد العناصر الأمنية في الملعب لتأمين المباريات.

وتقول مصادر رياضية "الأخبار" إن العصبة الجهوية لكرة القدم أحالت جدول مباريات الدوري إلى حاكم المقاطعة ، وإن سيارة أمنية ستتولي تأمين الحماية في أطراف الملعب بعد أن ظل التواجد الأمني ضعيفا ، واقتصر على عنصرين أمنيين فقط.