موريتانيا توقع ست اتفاقيات مع الصين

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2015 13:37

الأخبار (نواكشوط) وقع وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية، و الصيد والاقتصاد البحري اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2015 بقصر الشعب في العاصمة الصينية "بكين" ست اتفاقيات للتعاون بين موريتانيا والصين في مجالات متعددة، سعيا إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين.



وشملت هذه الاتفاقيات الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية وجوازات الخدمة، إضافة إلى التعاون في المجال الفني والاقتصادي ومنح موريتانيا كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة الملاريا، إضافة إلى إرسال المزيد من البعثات الطبية الصينية، كما وقع الجانبان محضر اجتماع اللجنة الموريتانية الصينية المشتركة للصيد البحري.



