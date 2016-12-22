نواذيبو: انقطاعات المياه تفاقم معاناة السكان

تاريخ الإضافة: الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2015 15:14

الأخبار(نواذيبو) -اكتوى سكان العاصمة الاقتصادية نواذيبو مجددا بإنقطاعات المياه منذ ساعات الصباح الأولي في العديد من الأحياء في المدينة.

وهكذا انقطعت المياه من العاشرة صباحا وحتى اللحظة في كبرى أحياء المدينة وسط تفاقم معاناة المواطنين ، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد الأحياء سلسلة انقطاعات ليلية متواصلة للمياه مما فاقم معاناة المواطنين ، وطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية في استمرار الإنقطاعات,

وتقول مصادر من الشركة لوكالة الأخبار إن الأنبوبين الرئيسين المزودين للمدينة يعود أحدهما إلى ستينات القرن الماضي ، وباتت الأعطاب تنشب فيه بين الفينة والأخري فيما أن الأنبوب الثاني يعود إلى 15 سنة.

وكشفت المصادر عن أن الشركة لم يعد لديها الأن سوى اتباع سياسة المناوبة في قطع المياه في انتظار انتهاء مشروع حكومي سيرى النور قريبا.