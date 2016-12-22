مفاوضات ماراتونية لاحتواء اضراب الجرنالية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2015 16:37

دخل عمال الجرنالية منذ أمس اضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بدفع كامل حقوقهم (أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - عقد والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوراه رفقة حاكم المقاطعة صباح اليوم اجتماعا مع الشركات الجديدة ومفتش الشغل ، وممثلى عمال الجرنالية المضربين.

وقال مصدر لوكالة الأخبار إن الإجتماع الذى دام زهاء 4 ساعات كرس لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية ، وايجاد مخرج لها بعد قرار العمال الدخول في اضراب مفتوح عن العمل.

وأشار المصدر إلى أن الإجتماع الماراتوني أسفر عن التوافق على بنود من أهمها تولي أرباب العمل اعداد حسابات العمال ، وتشكيل لجنة تتولى بحث حقوق العمال تتكون من النقابات وأرباب العمل وممثلي النقابات ، وكذلك عدم متابعتهم بعد انتهاء الإضراب.

وأشار المصدر إلى أن محضر الاتفاق في طريق الكتابة ، ووقعه مناديب عمال الجرنالية ، وسيعرض مساء اليوم عليهم في تجمع سيعقدونه بمباني المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا.

ودخل العمال في اضراب مفتوح عن العمل أمس الإثنين للمطالبة بمنحهم حقوقهم كاملة بعد أن خدموا في المقاولات من الباطن عقودا من الزمن.