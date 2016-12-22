نواذيبو: الجرنالية يقررون الدخول في الإضراب يوم غد

تاريخ الإضافة: الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2015 21:30

الأخبار(نواذيبو) - قررعمال الجرنالية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو الدخول في اضراب مفتوح عن العمل في المنشات التى يعملون فيها على مستوى العاصمة الاقتصادية ، وعلى طول خط السكة الحديدية صباح الإثنين 7 سمبتبر 2015

وقال العمال في تجمع عقدوه مساء اليوم الأحد في مباني مقر المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إنهم متسمكون بتطبيق بنود اتفاق 2013 والذى يقضي بأن تمنحهم اسنيم كامل حقوقهم ، وتحولهم إلى شركات تستوفي الشروط القانونية ، ووقعت عليه 3 وزارات حكومية والنقابات العمالية.

وأشار العمال في تجمعهم إلى أنهم خدموا في المقاولات من الباطن لعقود من الزمن ، وينبغي أن يحصلوا على حقوقهم أولا قبل تحويلهم إلى الشركات الجديدة ، ولن يقبلوا أن تتولي الشركات الجديدة اعداد حساباتهم.

وانهارت مساعي التسوية التى تقدمت بها الشركات الجديدة ومفتشية الشغل والسلطة المحلية والقاضية بأن يتولى أرباب العمل الجدد المختارين من قبل اسنيم اعداد حسابات العمال من تاريخ اكتتابهم إلى غاية فاتح سبمتبر2015 ، وتشكيل لجنة محلية لدراسة الحقوق المترتبة للعمال على مدى شهر في مقابل أن يشرعوا في العمل فور توقيع الاتفاق.

ورفض العمال مسودة الإتفاق واعتبروا أنها لاتضيف جديدا فمن غير المستساغ أن يتولي أرباب العمل الجدد اعداد حساباتهم فهو أمر مرفوض.

ودخل العمال في سلسلة اجتماعات ماراتونية لبحث البدائل ، ودراسة الخيارات ، وقررا تقديم مقترحات جديدة بعد يوم شاق من المفاوضات أمس السبت.

وتتكون المقترحات الجديدة من منح العمال كامل حقوقهم أولا قبل الشروع في العمل ، وتحسين ظروفهم في الشركات الجديدة عن طريق منحهم زيادة 30 في المئة على الراتب القاعدي ، وعدم متابعة أي منهم.

وقال العمال إنه تم قبول ادراج نقطتين في مسودة الإتفاق الأول فيما بقيت نقطة تقديم الحقوق كاملة عالقة.