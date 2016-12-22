نواذيبو: استياء في أوساط الجرنالية وتلويح بالتصعيد

تاريخ الإضافة: الجمعة, 28 آب/أغسطس 2015 22:00

جانب من اجتماع عمال الجرنالية مساء اليوم في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أعرب العشرات من عمال الجرنالية في مدينة نواذيبو عن خيبة أملهم من التعتيم الشديد على طبيعة الشركات التى سيحولون عليها فاتح سبتمر ملوحين بخطوات تصعيدية إن لم يتم شرح طبيعة هذه الشركات قبل سريان مفعول قرار التحويل.

وقال العمال في تجمع عقدوه بمباني المنسقية الجهوية للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مساء الجمعة 28 أغسطس 2015 إنه وبالرغم من بقاء بضعة أيام عن حلول فترة التحويل إلا أنهم لازالوا مصدومين من عدم شرح ماهية هذه الشركات والمرامي الحقيقية وراءه.

وأشار العمال إلى أنهم يطالبون بأن تمنحهم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) كامل حقوقهم ، ومن ثم إن شاءوا قرروا الإلتحاق بالشركات الجديدة أو المغادرة عنها.

بدوره رئيس قسم البني التحتية أمي ولد سيد أحمد أخبر العمال بأنه التقي إدارة اسنيم وأخبرته بأنها ستفتح أمام العمال فرصة الإلتحاق بالشركات الجديدة التى تستوفي المعايير المطلوبة ، وستحفظ للعمال كامل حقوقهم وهو الخيار المتاح فقط.

وتساءل ولد سيد أحمد عن السر الحقيقي في عدم شرح اسنيم للعمال طبيعة الشركات الجديدة ، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المطلوبة ، مذكرا بتجربة الشركة الأمنية الخصوصية والتى لاتزال حاضرة في أذهان العمال وماتسببت فيه من معاناة وظلم للعمال ، وهو ماأفقدهم الأمل وهز صورة أي شركة تأتي بعدها حسب قوله.

وكشف ولد سيد أحمد معلومات للجرنالية قائلا إن مصدرا أخبره مساء اليوم أن اسنيم عمدت إلى استدعاء 6 شركات للتعاقد معها ، ولم يعرف بعد طبيعتها حسب قوله.