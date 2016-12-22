عمال الجرنالية بنواذيبو: نريد منحنا كامل حقوقنا قبل تحويلنا

تاريخ الإضافة: الجمعة, 14 آب/أغسطس 2015 22:38

جانب من تجمع سابق لعمال الجرنالية في مدينة نواذيبو (أرشيف الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - دعا عمال الجرنالية السلطات العمومية وشركة اسنيم إلى منحهم كافة حقوقهم من المقاولات من الباطن قبل تحويلهم إلى شركات أخري ، وتحمل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ذلك أو التكفل بضمانه.

وقال العمال في تجمع نظموه بمباني مقر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مساء الجمعة 14 أغسطس 2015 إنهم يريدون الحصول على حقوقهم أولا من أقدمية وغيرها بعد أن خدم بعضهم عقودا من الزمن في ظروف بالغة الصعوبة حسب قولهم.

وأعرب العمال عن مخاوفهم من التحويلات الجديدة من المقاولات من الباطن إلى شركات جديدة ، مقدمين الشركة الأمنية الخصوصية كمثال حي ، وماتسببت فيه من معاناة ومآسي للحراس وفق تعبير بعضهم.

ورأى العمال أنهم باتوا يتطلعون إلى الحصول على كافة الحقوق من المقاولات من الباطن بعد ماأسموها ب"سنوات الألم" داخل المقاولات والتى ولدت لديهم احباطا غير مسبوق.

بدوره رئيس قسم البني التحتية أمي ولد سيد أحمد استعرض مادار في الإجتماع الذى جمع النقابات مع السلطات المحلية ومفتش الشغل وممثل عن اسنيم.

وقال ولد سيد أحمد إنه تقرر ابتداء من فاتح سبمتبر تحويل المقاولات من الباطن إلى شركات توفر كافة الخدمات لعمالها.