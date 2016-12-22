مدرب نواذيبو: نتوق إلى إحراز بطولة الأندية الافريقية

تاريخ الإضافة: الأحد, 02 آب/أغسطس 2015 22:23

الأخبار(نواذيبو) - قال المدرب التونسي الجديد لنادي "أف س نواذيبو" أيمن فلفاني إنه يتوق إلى أن يحقق مع النادي بطولة الأندية الافريقية لما يتمتع به لاعبوه من انسجام وتفاهم واصفا إياه ب"فريق الألقاب".

وأضاف المدرب في نقطة صحفية مساء اليوم الأحد 02 أغسطس 2015 بمقر النادي في مدينة نواذيبو إن النادي يمتلك رؤية واضحة ، ويتميز بالتنظيم المحكم تؤهله لتحقيق الإنجازات حسب قوله.

وأشار المدرب إلى أنه تعرف على النادي من خلال متابعته للعديد من المباريات عبر مقاطع فيديو ، واكتشف لاعبيه ومهاراتهم ، مشيرا إلى أن النادي يملك وجوها شبابية واعدة.

وكشف المدرب النقاب عن أن ناديه سيجري معسكرا تدريبيا في المغرب في نهاية أغسطس الجاري وسيخوض عدة مباريات ودية استعدادا للدوري الممتاز,

واستعرض المدرب مساره المهني ، والـأندية الرياضية التى تعاقب على تدريبها مشيرا إلى أنه هذه المرة حط الرحال في عاصمة الاقتصاد لموريتانيا ، وفضل تدريب ناديها.

بدوره نائب رئيس "أف س نواذيبو" حنين بوقالب تحدث عن ماأسماها" سياسة النادي الجديدة القائمة على الإنفتاح على الإعلام والجمهور ، وهو السبب في دعوة الصحفيين لتقديم المدرب الجديد".

وقال حنين إن النادي قدم عدة طلبات للسلطات المحلية والمنطقة الحرة من أجل الحصول على قطعة أرضية لبناء ملعب رياضي ، ولم يحصل عليها حتى الأن.

وأشار حنين إلى أنهم ينوون استغلال جانب من الملعب البلدي من أجل ايجاد فضاء لتدريب اللاعبين بعد أن لم يحصلوا على قطعة أرضية لبناء ملعب رياضي.

وحول سؤال ل "الأخبار"عن تفاصيل العقد مع المدرب التونسي الجديد رفض نائب رئيس النادي الخوض في التفاصيل ، واكتفي بالقول إنها أمور سرية بين المدرب والنادي.