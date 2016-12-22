الاتحاد الوطني يكرم الطلبة المتفوقين

تاريخ الإضافة: الجمعة, 24 تموز/يوليو 2015 12:28

الأخبار (نواكشوط) نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا مساء أمس الخميس 23 يوليو 2015 حفل تكريم للطلاب الممنوحين من كافة مؤسسات التعليم العالي الوطني بالإضافة إلى الطلاب الأوائل من تخصصات الباكلوريا والأوائل من الجامعات الحرة.

الأمين العام للاتحاد الحسن ولد بدو أكد خلال كلمته بالمناسبة على "أن الاتحاد الوطني ومن خلال تنظيمه لهذا الحفل يتوج مجهوداته وعطاءاته التي استمرت طيلة العام الجامعي؛ حيث واكب فيه قضايا الطلاب منذ مستهل العام الجامعي وهو بهذا الحفل يجدد أيضا العهد مع سنة دأب عليها في تكريم المتميزين والنابهين من طلاب موريتانيا، والاعتراف بالجميل للذين ضحوا في سبيل القضية الطلابية"..

ولد بدو أشار أيضا إلى أن الشريحة الطلابية تقاسي مسلسلا من المعاناة والإقصاء كانت آخر حلقاته تغيير المراسيم دون مشاورة ولا مناقشة مع الفعاليات النقابية المعنية أولا بالموضوع وبلغ ذروته بحرمان أزيد من 1300 من طلاب الداخل من منحهم وإلغاء قرار لجنة المنح المتعلق بالخارج، بل وتمت المماطله في صرف منح الطلاب الممنوحين في الخارج حيث لم يتمكنوا من الاستفادة منها وهم في دول دراستهم.