موريتانيا تشارك في مؤتمر حول الفقه الدستوري

تاريخ الإضافة: الخميس, 23 تموز/يوليو 2015 14:23

الأخبار(نواكشوط) تشارك موريتانيا في المؤتمر التأسيسي الأول للمجالس والمحاكم الدستورية لغرب ووسط إفريقيا حول الفقه الدستوري في مجال الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية المنعقد بعاصمة المملكة المغربية الرباط في الفترة مابين 25 و27 من الشهر الجاري.



وقد غادر رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك نواكشوط ظهر اليوم الخميس 23 يوليو 2015 متوجها إلى الرباط للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر.


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