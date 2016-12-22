تدشين منشآت بمطار نواذيبو

تاريخ الإضافة: الخميس, 23 تموز/يوليو 2015 10:05

جانب من حفل التدشين أمس في مطار نواذيبو الدولي(تصوير الأخبار)جانب من حفل التدشين أمس في مطار نواذيبو الدولي(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)  - أطلق وزير التجهيز النقل منشآت بمطار نواذيبو الدولي بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية في المدينة.

 

وشمل التدشين محطة لمراقبة الطقس وبرج للمراقبة في المطار ، كما تم وضع الحجر الأساس لثكنة أمنية للإنقاذ ومكافحة الحرائق بتكلفة مالية بلغت مليار و600 مليون أوقية.

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 وقال ممثل أسكنا بموريتانيا حمود ولد أخديم إن تدشين هذه المنشات يتزامن مع تحول نواذيبو إلى منطقة حرة.


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