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تدشين منشآت بمطار نواذيبو
- تاريخ الإضافة: الخميس, 23 تموز/يوليو 2015 10:05
الأخبار(نواذيبو) - أطلق وزير التجهيز النقل منشآت بمطار نواذيبو الدولي بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية في المدينة.
وشمل التدشين محطة لمراقبة الطقس وبرج للمراقبة في المطار ، كما تم وضع الحجر الأساس لثكنة أمنية للإنقاذ ومكافحة الحرائق بتكلفة مالية بلغت مليار و600 مليون أوقية.
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وقال ممثل أسكنا بموريتانيا حمود ولد أخديم إن تدشين هذه المنشات يتزامن مع تحول نواذيبو إلى منطقة حرة.