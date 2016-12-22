الشبيبة تكرم المتفوقين في البكالوريا بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأحد, 19 تموز/يوليو 2015 21:20

جانب من المكرمين في البكالوريا وختم الدروس الاعدادية (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - كرم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو مساء اليوم الناجحين في البكالوريا وشهادة ختم الدروس الإعدادية بحضور فاعلين وناشطين.

وشمل التكريم المتفوقين من الشعب الرياضية والعلمية والأصلية، والناجحين في شهادة ختم الدروس الإعدادية.

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن هذا التكريم هو تقليد سنوي دأبت عليه الجمعية من أجل تقدير جهود التلاميذ ، وتشجعيهم على التحصيل الدراسي والعطاء المعرفي.

وأشار ولد العتيق إلى أن الحفل يشكل مساهمة من جمعيته في رعاية الطلاب وتقاسم الأفراح معهم في أهم منعطفات مسارهم الدراسي ، وتقدير نجاحاتهم ، مشيرا إلى أن بعضهم من منتسبي الجمعية ، واستطاع الموائمة بين العمل الثقافي والأداء الدراسي.

ووزعت شهادات تقديرية على المتفوقين من قبل أعضاء الجمعية ضمن حفل تكريمي شمل سلسلة فقرات متعددة تضمنت اسكتشات مسرحية وقراءات شعرية ووقفات فنية.