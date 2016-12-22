الأوائل في شهادة ختم الدروس الاعدادية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 18 تموز/يوليو 2015 23:39

الأخبار(نواذيبو) - أظهرت نتائج ختم الدروس الإعدادية  تصدر التلميذ أحمد محمود ولد اسلك من اعدادية نواذيبو 2 تلاميذ العاصمة الاقتصادية نواذيبو ، وحل في المرتبة التاسعة وطنيا ، وذلك بحصوله على معدل 15.58.

 

وفيما يلي الأوائل في ختم الدروس الإعدادية في ولاية نواذيبو:

 

أحمد محمود  ولد اسلك : 15.58  - اعدادية نواذيبو2

وهبة بنت محمد الراظي : 14.79  - اعدادية المدينة

محمد محمود ولد أعمر فال : 14.70   - الاعدادية 2

لاله مريم بنت الصديق : 14.42  - اعدادية المدينة

محمد سالم ولد أعل : 14.28  - الإعدادية 3

عبد الله ولد محمد المهدي : 14.23  - الاعدادية 1

منصور عبد الله ولد الكوري : 13.76  - المدينة

موسى عبد الوهاب ولد خيري :   13.73  - الاعدادية1

أمنتا جي كي : 13.70   - الاعدادية 1

محمد ولد سيد أحمد :  13.70


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