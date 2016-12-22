الأخبار تنشر الأوائل في البكالوريا بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 تموز/يوليو 2015 23:25

صاحب الرتبة الثانية في شعبة الرياضيات أحمد ولد محمد يحي أثناء تكريمه للمتوفقالأخبار(نواذيبو) - أظهرت نتائج الدورة الأولي من بكالوريا 2015 تصدر التلميذ أحمدو ولد محمد يحي من شعبة الرياضيات لتلاميذ العاصمة الاقتصادية نواذيبو بثانوية الامتياز ، وتمكنه من الحصول على الرتبة الثانية في الشعبة على مستوي موريتانيا بعد حصوله على معدل 16.6 من 20.

وأظهرت النتائج تجاوز 224 تلميذ من مختلف الشعب للدورة الأولي في مدينة نواذيبو فيما تأهل إلى الدورة التكميلية 168 تلميذ.

وفيما يلي الأوائل العشر من مختلف الشعب في المدينة:

شعبة الرياضيات

أحمدو ولد محمد يحي ولد عمار 16.16

محمد محمد الحسن اركيبي 15,03

يوسف محمد أشراين 14,67

مريم باه بنت أحمد فال 14.60

وفاء بنت عمار بنت بوحنان 14.46

محمدو أحمد شريف المختار 14.05

امادوا ألفا أماد وجا 13.94

داداه ولد احمد حامد 13.88

محمد المصطفي ولد سيد أعل 13.04

محمد الحسن ولد أبوبكر الصديق 13.62

محمد المصطفي ولد ولد سيد أحمد 13.04

شعبة العلوم الطبيعية

الشيخ أحمد سالم حمزه 13.67

الهاشمية محمد عبد القادر 12.79

مولاي الإمام مالك صمبا 12.75

عمر أبوبكر لي 12.72

الداه حسن سليمان 12.38

سيد محمد أخليفه 12.28

باب أمين ماتخاف 12.16

مولاي بيات محم 11,83

خدي محمد الدواواه 11.67

سيد أحمد النان أحمد شريف 11,63

شعبة الآداب العصرية

تاراج سلمي داوود 11.68

ورده لمهدن سيد أعمر 10.83

منة زيدان ابراهيم 10.72

عبد الله ولد الداه أخديم 10.49

النبتة التار داها 10

اشمخو محمد المختار10

غالي محمد أمبارك 10

نختيرو سيدنا عالي 10

شعبة الآداب الاصلية

محمد فال محمد بمب 12.86

مدينة صيدو با 12.79

أم الخير بنت سيد محمود 12.73

سمية محمد أعبيدي 12.02

خديجة محمد محمود لبات 11.56

حمود محمدن 11.53

لمرابط ولد امخيطير 11.41

بودادي حما الشيخ 11.36

أمنة محمد محمود 11.33

محمد محمد يحي 11.30