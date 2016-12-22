نواذيبو: توزيع جوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 تموز/يوليو 2015 16:40

الأخبار(نواذيبو) - أسدل الستار زوال اليوم الإثنين على المسابقة الرمضانية التى نظمتها الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية بمدينة نواذيبو بالتعاون مع مركز علوم البحار بحضور والي نواذيبو وعمدة المدينة ، وكبار المسؤولين الأمنيين.

وقال رئيس لجنة التحكيم السالك ولد النامو إن المسابقة تميزت بمشاركة 5 مجموعات شملت "حفاظ القرآن الكريم" و" أهل المنصف و"أهل الربع" وأهل العشر" و"أهل الخمس" ، وذلك بغية اشراك أكبر كم من المتسابقين وتشجيعهم على المضي قدما في الإهتمام بالقران ، ودامت أسبوعا كاملا.

وأشار ولد النامو إلى أنهم اختاروا من كل مجموعة الأوائل الثلاثة للتكريم ، وهو مايعني 15 جائزة سيتم توزيعها على أصحاب المراكز الأولي.

وحصل الأوائل من كل مجموعة على مبالغ مالية نقدية ترواحت من 80 ألف أوقية إلى 15 ألف أوقية ،وذالك المجموعات المتفاوتة.

بدوره المدير الجهوي للشؤون الإسلامية أحمد ولد الهادي فقد اعتبر أن هذه المسابقة تعد احياء لرمضان الكريم ، وتقليد سنوي دأبت عليه الإدارة اسهاما منها في نشر ن أنالإهتمام بالقران الكريم.