ولد أسباعي : الحوار هو السبيل لحل الأزمات

تاريخ الإضافة: الأحد, 14 حزيران/يونيو 2015 16:49

الأخبار(نواذيبو) - قال النائب البرلماني السابق عن حزب التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد أسباعي إن الحوار يبقي السبيل الوحيد لحل الأزمات  وتجاوزها.

 

وأضاف ولد أسباعي في اتصال هاتفي مع "الأخبار" إن مانسب إليه حول عدم جدوائية الحوار مع النظام ليس صحيحا لأن الخروج من الأزمات لايكون إلا من بوابة الحوار ، والبديل هو حدة الإستقطاب والإنسداد وفق قوله. 


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