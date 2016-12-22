التحالف : نواذيبو تعيش الويلات والحكومة غائبة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 25 أيار 2015 20:52

جانب من التجمع السياسي لحزب التحالف مساء اليوم في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - قال منسق حزب التحالف الشعبي التقدمي عبد الله ولد أمبارك إن العاصمة الاقتصادية نواذيبو تعيش ماأسماه ب"الويلات" حيث السكان العطشى والجوعي والحرائق تفتك بالمواطنين ، ورحلة غلاء الأسعار تحرق جيوب الفقراء في ظل تجاهل من الحكومة لأوضاع المواطنين حسب قوله.

وأضاف ولد أمبارك في تجمع سياسي لحزبه مساء اليوم أن المنطقة الحرة شكلت عبئا اخر زاد من معاناة السكان ، في حين يشاهدون عبر التلفزيونات سيارات فارهة للمنطقة تجول في "كبانو" دون جدوائية حسب وصفه.

وتساءل القيادي في التحالف عن كيف يتم انشاء المنطقة الحرة في ظل سلسلة انقطاعات للماء والكهرباء ، وبطالة تفتك بالشباب ، معتبرا أنها حولت حياة السكان إلى جحيم ، ولم يلمس لها أي أثر سوى التضييق على السكان.

بدوره مسؤول الشباب محفوظ ولد أحمد فقد ندد بقرار السلطات القاضي بحرمان استيراد المواد المستعملة ، معتبرا بأنه ظالم ، وساهم في قتل حلم الفقراء بالحصول على حاجياتهم في سابقة من نوعها ،منتقدا الأوضاع المتردية للسكان في المدينة حسب قوله.

بدوره النائب البرلماني السابق بداهية ولد أسباعي فقد انتقد دور منتخبي مدينة نواذيبو قائلا إن ماتم من قرارات جائرة كحظر استيراد المواد المستعملة لم يسمع لهم صوت مما جعل السكان يروحون ضحيتها.

حضور جمهور حزب التحالف في التجمع السياسي مساء اليوم (تصوير الأخبار)وقال ولد أسباعي إن الأزمات التى تعيشها المدينة من حيث أزمة اسنيم ، واستفحال البطالة في قطاع الصيد إثر تعطل اتفاقية الصيد مع الأروبيين لايخفي على أي أحد من السكان ، داعيا إلى خلق مشاريع اقتصادية ، وتوزيع قروض لتخفيف مايعيشه المواطنون في المدينة.

ودعا النائب البرلماني كافة الأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل ايجاد مخرج من الأزمة التى تعصف بموريتانيا ، مشيدا بدور رئيس حزب التحالف في ذلك.

بدوره العمدة السابق لأزويرات يعقوب ولد السالم فال فقد اعتبر أن البلد يمر بأزمة متعددة الأبعاد باتت تشتد وطأتها يوما بعد يوم في ظل اصرار النظام على ممارسة هواياته المفضلة من زيارات كرنفالية تسعي إلى الهاء السكان عن الأزمة حسب قوله.

بدورهم المتدخلون تحدثوا عن تردي أوضاع السكان في نواذيبو ، وتبعات انشاء المنطقة الحرة دون الدراسة الكافية للقرار