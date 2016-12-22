تاريخ الإضافة: الإثنين, 25 أيار 2015 14:01

الأخبار (نواذيبو) - أطلقت مجموعة شبابية من مدينة نواذيبو في 25 ابريل الماضي مبادرة سمتها ب"فضاء حوار نواذيبو" إسهاما منها في إتاحة مساحة حرة للشباب للتلاقي، وربط الصلة بين أصحاب التجربة بالأجيال الصاعدة.

وتتشكل المجموعة من أوجه شبابية بعضها ينشط في الساحة الثقافية في المدينة ، والبعض الأخر خريجي جامعات ، فيما يعمل آخرون في شركات محلية.

ويرى القائمون على الفضاء أنهم يسعون إلى التأسيس لتجربة محلية في النقاش سعيا لكسر الرتابة الحاصلة في المدينة، والاستفادة من تجارب الآخرين ، معتبرين أن قضايا المدينة هي محط الإهتمام بالنسبة لهم.

ميلاد الفكرة...

وقال المعلوم ولد أوبك وهو أحد مؤسسي الفضاء إن أنشطة متعددة جمعت الشباب ولدت لديهم إحساسا بضرورة البحث عن فضاء حواري يتيح التواصل بينهم ، ويؤسس لتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الشخصيات في المدينة.

وقال ولد أوبك في تصريحات ل "الأخبار" إن الفضاء هو مساحة حرة حوارية تجمع مختلف الفاعلين بالمدينة ، ويرمي إلى تبادل التجارب والرؤى والتصورات حول مختلف القضايا التى تؤرق المدينة.

واعتبر ولد أوبك أن الفضاء هو بمثابة مدرسة ومؤسسة للتعلم يتطلعون فيها إلى صناعة وعي شبابي في المدينة ، معربا عن أمله في أن تتطور الفكرة وتترعرع وتؤسس للحوار كأسلوب حضاري في المجتمع.

تجاوب وأسئلة...

عضو ومؤسس الفضاء أحمد ولد كركوب قال إن العديد من الشخصيات التى استضافها الفضاء في حلقاته تجاوبت معهم لكن مع طرح العديد من الأسئلة حول خلفياتهم.

وقال ولد كركوب إنهم غالبا مايقدمون شروحا مفصلة عن الفضاء باعتباره إطارا مفتوحا للجميع ، ويسعى إلى إرساء ثقافة النقاش والحوار التى تبدو غائبة من مدينة نواذيبو ، وليس ذى خلفية أو اتجاه محدد على الإطلاق.

ورأي ولد كركوب أن الفكرة بدأت تلقي استحسانا في الأوساط النخبوية والشخصيات المرجعية في المدينة ، وهو مايبشر بمستقبل زاهر للفضاء الرامي إلى كسر الجمود الثقافي ، ومناقشة القضايا ذات الإهتمام بالتنمية المحلية في عاصمة موريتانيا الاقتصادية.

ونبه ولد كركوب إلى قيمة الفضاء الحواري في المدينة ، والذى سيمكن الشباب من الإستفادة من تجارب ضيوفه الغنية من أجل ايجاد تفاهم بين الأجيال.

شخصيات وقضايا...

مرت حتى الآن 5 حلقات من الفضاء الثقافي الذى بدأ يلقي صدى في المدينة بعيد استضافته لشخصيات متعددة من ضمنها النائب البرلماني القاسم ولد بلالي ، ورابطة الصحفيين وناشطين جموعويين.

وكانت القضايا الشبابية حاضرة من خلال الحلقة الأولي التى ناقشت علاقة الشباب بالأحزاب السياسية بإنعاش من أساتذة في المدينة.

فيما كانت لقضايا الشغيلة حضور في الفضاء الثقافي من خلال تخصيص الحلقة الثانية له، والتى تزامنت مع عيد العيد العمال ، واستضافت نقابيين بارزين في المدينة.

ولم يغب قطاع الصيد عن نقاش الفضاء الثقافي حيث خصص له الحلقة الثالثة من خلال استضافته لناشطين في القطاع للحديث حول القطاع الذى يعد عمود الارتكاز في المدينة.

وكان للمنتخبين حضورهم من خلال الحلقة الرابعة والتى استضافت النائب البرلماني القاسم ولد بلالي والذى روي تجربته السياسية في الفضاء الحواري .

وكانت الحلقة الخامسة من نصيب الصحفيين حيث استضافت وجوها اعلامية في المدينة لنقاش تجربتهم ، فيما أعرب القائمون على الفضاء الحوار عزمهم استضافة عمدة نواذيبو في الأسبوع القادم أو مديرة التعليم.